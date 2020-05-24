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24.05.2020 - 10:02 |

Arkadaşa bayram mesajları 2020! Dosta en güzel, anlamlı, uzun ve kısa bayram masajı

Müslüman dünyasının beklediği Ramazan Bayramı bugün kutlanıyor. Bayramın gelmesiyle birlikte kutlama mesajları araştırılmaya başlandı. Arkadaşlar, dostlar ve yakınlarından ayrı olanlar güzel bir bayramı mesajı ile Ramazan Bayramı'nı kutlayabilirler. İşte arkadaşa, dosta bayram mesajları 2020...

Arkadaşa bayram mesajları 2020! Dosta en güzel, anlamlı, uzun ve kısa bayram masajı

Ramazan ayının geride bırakmanın burukluğu yaşanırken Ramazan Bayramı'nın gelmesinin sevinci yaşanıyor. Ramazan Bayramı ile ilgili paylaşımlar yapmak isteyenler bayram paylaşımları için araştırmaya yapıyorlar. Arkadaşlarından ve dostlarından uzakta olanlar ise kutlama mesajları arıyorlar. İşte arkadaşa ve dostlara bayram mesajları 2020...

ARKADAŞLARA VE DOSTLARA BAYRAM MESAJLARI...

Canım arkadaşım, bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların kabul olsun bu bayramda Ramazan Bayramın mübarek olsun!

Yüreklerde bir esinti ve barış paylaşımına en sıcak merhabadır bayramlar. Ramazan Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun…

Arkadaşa bayram mesajları 2020 Dosta en güzel, anlamlı, uzun ve kısa bayram masajı

En delice esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Ramazan Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun.

Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Ramazan Bayramınız kutlu olsun..

Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.

Arkadaşa bayram mesajları 2020 Dosta en güzel, anlamlı, uzun ve kısa bayram masajı

Şeker tadında bir Ramazan Bayramı diler her şeyin kalbiniz kadar güzel olmasını temenni ederiz iyi bayramlar…

Mübarek Ramazan Bayramınızı kutlar, hayırlı günlere haberci olmasını temenni ederim.

Bizi yataran ALLAH a şükürler Olsun, Bütün müslümanlara Hayırlı Olsun, Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tadlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.

Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gercek olsun,acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.

En güzel Anıları birlikte paylaşmak dileği ile en güzel hatıraları bu bayramda tazelemek dileği ile bayramını kutlarım.

 Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olsun.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan Bayramı namazını kıldırarak, bayram hutbesini okuduRamazan Bayramı namazı, corona virüs tedbirleri kapsamında yalnızca Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kısıtlı sayıda cemaatin katılımıyla kılındı. Bayram namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Ankara Valisi Vasip Şahin de cemaat arasında yer aldı. Namaz öncesinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, vaaz verdi. Namaz, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı cami ve mescitlerde ibadet genelgesindeki esaslar uygulanarak kılındı.
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