Arkadaşa bayram mesajları! Dosta en güzel, anlamlı, uzun ve kısa bayram mesajı 2020

Ramazan ayının geride bırakmanın burukluğu yaşanırken Ramazan Bayramı'nın gelmesinin sevinci yaşanıyor. Ramazan Bayramı ile ilgili paylaşımlar yapmak isteyenler bayram paylaşımları için araştırmaya yapıyorlar. Arkadaşlarından ve dostlarından uzakta olanlar ise kutlama mesajları arıyorlar. İşte arkadaşa ve dostlara bayram mesajları 2020...

ARKADAŞLARA VE DOSTLARA BAYRAM MESAJLARI...

Canım arkadaşım, bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların kabul olsun bu bayramda Ramazan Bayramın mübarek olsun!

Yüreklerde bir esinti ve barış paylaşımına en sıcak merhabadır bayramlar. Ramazan Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun…

En delice esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Ramazan Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun.

Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Ramazan Bayramınız kutlu olsun..

Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.

Şeker tadında bir Ramazan Bayramı diler her şeyin kalbiniz kadar güzel olmasını temenni ederiz iyi bayramlar…

Mübarek Ramazan Bayramınızı kutlar, hayırlı günlere haberci olmasını temenni ederim.

Bizi yataran ALLAH a şükürler Olsun, Bütün müslümanlara Hayırlı Olsun, Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tadlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.

Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gercek olsun,acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.

En güzel Anıları birlikte paylaşmak dileği ile en güzel hatıraları bu bayramda tazelemek dileği ile bayramını kutlarım.

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olsun.