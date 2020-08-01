Arkadaşa, sevgiliye, akrabaya, aileye gönderilecek Bayram mesajları! Kurban Bayramı mesajları için en anlamlı en farklı seçenekler...

ARKADAŞLARA VE DOSTLARA BAYRAM MESAJLARI...

Canım arkadaşım, bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların kabul olsun bu bayramda Kurban Bayramın mübarek olsun!

Yüreklerde bir esinti ve barış paylaşımına en sıcak merhabadır bayramlar. Kurban Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun…

En delice esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Kurban Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun.

Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun..

Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.

SEVGİLİYE BAYRAM MESAJLARI 2020...

Bu bayram ve bütün bayramlar yüreğimizin birbirimiz için çarpması dileğimle… Kurban Bayramın kutlu olsun canım.

Sevgilim bugün ve bütün bayramlar beraber olmak umudu ile bayramın kutlu olsun.

Bayramın kutlu yüreğin umutlu, umutların atlı, sevdan kanatlı, mutluluğumuz katlı, sofranmız tatlı, mekânımız tahtlı, ömrün bahtlı olsun sevgilim.

Canım! Yalnızca bu bayram değil, eriştiğimiz erişebildiğimiz her bayram kutlu olsun. Seni Seviyorum..!

Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesini diliyorum… İyi bayramlar!

Ramazan Bayramı'n kutlu, her günün bir önceki günden güzel ve mutlu olsun aşkım.

Her bayram sabahı gökyüzünde yıldızlı kandiller yanar ve inan bütün gönülleri aydınlatırlar. Bayramın kutlu olsun, neşe ve umutlarınız beyaz olsun.

Aşkım..! Bayramını en yüce ve en samimi duygularımla kutlarım. Yüzün daima bayram sevinci içinde gülsün..!

En güzel Anıları birlikte paylaşmak dileği ile en güzel hatıraları bu bayramda tazelemek dileği ile mübarek Kurban bayramınızı kutlarız.

Aşkım bugün de hayatımdasın bugün de kalbimdesin bayramın kutlu olsun seni çok seviyorum.

EN GÜZEL VE ANLAMLI BAYRAM MESAJLARI

*Tasalar sevince, hüzünler neşeye dönüşüyor. En güzel anıları birlikte paylaşabileceğimiz zamanlara..

*Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu bugünden daha güzel yarınlar diliyorum mübarek Kurban Bayramınızı Kutluyorum.

*Bizi yaratan Allah'a şükürler olsun. Bütün müslümanlara hayırlı olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

*Kalplerde sevgi olsun, gözlerimiz ışık dolsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun

*Yüreğin umut ve sevgiyle, her anın bin bir mutlulukla dolsun canım, cananım, hayatımın anlamı. Sevdiklerin sonsuza kadar yanında olsun. Güller açan yüzün hiç solmasın, Kurban Bayramın kutlu olsun.

*Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela Ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günde Kurban bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle Mübarek Kurban Bayramınızı Kutlarım.

*Küçücük olmak gerekmiş bayram güzel geçsin diye.. Biraz şeker, biraz sevgi gönderiyorum sana. Kalbin kocaman, içindeki çocuk küçücük kalsın diye... İyi Bayramlar.

*Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah”a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

*Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun!

Ya Rabbi! Bu kurban bayramı tüm islam alemine kurtuluş vesilesi kıl. Bizi bize sevdir, bizi kardeş kıldığin gibi, emretigin gibi hakiki kardeşler kıl. Kini, nefreti, adaveti, haset etmekten bizleri biribirimize emin kişiler kıl (amin) Kurban bayramınız mübarek olsun.

Mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularla tebrik eder, Bayramın, ülkemize, milletimize, tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ederim. Kurban bayramımız hayırlı olsun.

Ya Rabbi! Sen bu mübarek Kurban Bayramı’nın Arafatta Müzdelifede, Mekke ve Medine’de yapılan tüm duaların hürmetine bizleri ve tüm İslâm alemini affı mağfiret eyle (Amin) Hayırlı nurlu ve bereketli Bayramlar.

Şu anda Arafat dağında bulunan Milyonlarca müslümanın duası ile bütün müslüman aleminin bayramı mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Hayırlı Bayramlar.

Ya Rabbi Hz İsmail teslimiyetini bizlere nasip eyleyip cehennem ateşinden azad eyle…. “Ey kapıları açan Allah”ım! Bizim için en hayırlı kapıyı aç… Kurban Bayramı’nın tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dilerim. Bayramınız mübarek olsun.

Allah’u Teala bu mübarek Kurban Bayramınızı hayırlı işlerinizin başlangıcı olarak kabul etsin. Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun.

Kurban Bayramı sabahları, demli bir çay, su böreği, bayram şekerleri, şeker isteyen çocuklar, Kurbanlık hayvanların sesleri, bir telaş bir koşturmaca. Köprü hep kalabalık, bayram programları, kolonya ikramları, bayram harçlıkları, uzun bayram tatilleri, ev gezmeleri, kısa hal hatır sormalar, el öpenlerin çok olsunlar ve daha bir dolu küçük ayrıntı. Hayatın üzerindeki ‘pause’ düğmesine dokunun… Kısa bir süre için hayatı durdurun. Mutlu bayramlar…

Kestiğiniz kurbanın kabul olacağı, evinizin kurban bayramının bereketi ile dolacağı nice daha nice bayramlara. Bayramınız mübarek olsun.

Bayramlar, dargınlıkların unutulduğu, insanların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığı günlerdir. Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulandığı bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle…

En Güzel Bayramların En Güzel Anlıları Sadece Bugün değil Hergün Size güzel bir Anı olsun! Kurban Bayramınız Mübarek Olsun!

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir Kurban bayramı dileriz. Hayırlı Bayramlar…

Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlı günlere haberci olmasını temenni ederim.

Kurban Bayramınızı kutlar, bu mübarek günlerin Allah’a ve Efendimize biraz daha yaklaşmak için vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederim.

Allah bayramınızı hayırlı mübarek etsin, inayetiyle gönlünüzü dolaşsın ve sizleri ağır bir sorumluluk altında tutmasın. Kurban Bayramınız Kutlu Olsun…

Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun.. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Dualarım sizinle bir daha ki Kurban Bayramında güzel anılara imza atmak dileği ile Kurban Bayramı’nız hayırlı olsun.

Bin damla serilsin yüreğine, Bin mutluluk dolsun gönlüne, Bütün hayallerin gerçek olsun, Duaların kabul olsun bu bayramda. Kurban Bayramın mübarek olsun!

Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramın mübarek olsun!

Kurban Bayramı tüm İslam Alemine kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. Kurban Bayramınız hayırlara vesile olsun. İyi Bayramlar…

Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun!

Bugün Kurban Bayramı, kurbanlar kesilecek sevap niyetiyle etler dağıtalacak herkese. Yürekler bir olacak gönüllere kilitlenecek. Gökler rahmet bereketiyle yağmurlar boşaltacak yeryüzüne. Bugün hepimizin yüreği şenlenip bayram sevinciyle coşacak. Hepimizin Kurban Bayramı kutlu olsun.