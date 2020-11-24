24.11.2020 - 07:00 |
Arkadaşımız Tarık Dağlıoğlu’nu anıyoruz
Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü merhum Haldun Tarık Dağlıoğlu, vefatının 3. yıl dönümünde anılacak. 2017’de 57 yaşında kaybettiğimiz Dağlıoğlu için Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabri başında bugün saat 11.00’de tören düzenlenecek.
Darüşşafaka Lisesi ve Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan mezun olan Dağlıoğlu, mesleğe 1982 yılında başladı. Hürriyet, Sabah, Habertürk gazetelerinde çalışan Dağlıoğlu, vefatından önce Milliyet’te Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yürütüyordu.