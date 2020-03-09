09.03.2020 - 13:39 | | İHA
Arkadaşını bıçaklayan genç yakalandı!
Samsun'da arkadaşını bıçakla yaralayan genç, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Ulugazi TOKİ Blokları'nda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce tartıştığı arkadaşı 17 yaşındaki S.K.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan M.B.Ç. (18) bacağının iki yerinden yaralandı.
112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.B.Ç., kendisini bıçaklayan arkadaşından şikayetçi olduğunu söyledi. Polis olaydan sonra kaçan S.K. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
S.K. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
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