MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Arkadaşını önce bıçaklayıp kaçtı sonra vicdan yapıp hastaneye götürdü!
ABONE OL
29.03.2020 - 09:44 | | İHA

Arkadaşını önce bıçaklayıp kaçtı sonra vicdan yapıp hastaneye götürdü!

Denizli’de iki arkadaş arasında yaşanan bıçaklı kavgada 23 yaşındaki şahıs, arkadaşını bıçaklayıp kaçtı. Birkaç dakika sonra geri dönen genç, bıçakladığı arkadaşını kendi aracı ile hastaneye götürdü.

Arkadaşını önce bıçaklayıp kaçtı sonra vicdan yapıp hastaneye götürdü!

Edinilen bilgiye göre, olay Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, aralarında alacak verecek meselesi olan H.Ö. (26) ile D.S. (23) arasında iş yerinde tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.S., arkadaşını vücudunun farklı yerlerinden bıçakladı. Görgü tanıklarının iddialarına göre D.S., olayda kullandığı bıçağı sokakta atıl vaziyette bulunan bir koltuğun altına atarak kaçtı. Ancak birkaç dakika sonra vicdan yapıp geri gelen D.S., kanlar içinde kalan arkadaşını kendi aracı ile Denizli Devlet Hastanesine götürdü. Bıçaklanan H.Ö. burada tedavi altına alınırken, olayın faili arkadaşı D.S. ise hastane polisine teslim oldu. Olay sonrası çevredekilerin ihbarı ile bölgeye gelen polis ekipleri, olayda kullanılan bıçağı koltuğun altında bularak muhafaza altına aldı. D.S., ekipler tarafından hastaneden gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Topkapı- Mescid-i Selam Tramvayı’nda yangınİstanbul Sultagazi'de Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda çalışan bir tramvayda yangın çıktı. Az sayıdaki yolcu tahliye edilirken itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yeni dönem başladı! İzinle seyahat edilecek

Yeni dönem başladı! İzinle seyahat edilecek

Kamu, özel milyonlarca çalışana yeni mesai düzeni...

Kamu, özel milyonlarca çalışana yeni mesai düzeni...

Çocuklar virüsü daha çok bulaştırabilir

Çocuklar virüsü daha çok bulaştırabilir

Son dakika haberi I Corona virüs fırsatçılarına darbe! 30 ilde 160 kişi yakalandı

Son dakika haberi I Corona virüs fırsatçılarına darbe! 30 ilde 160 kişi yakalandı

Sıradaki Haber