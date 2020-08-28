MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Arkadaşının 'girme' ısrarını dinlemedi! Acı olay...
ABONE OL
28.08.2020 - 18:05 | | İHA

Arkadaşının 'girme' ısrarını dinlemedi! Acı olay...

Sinop’un Gerze ilçesinde denize düşen bir vatandaş boğularak can verdi.

Arkadaşının 'girme' ısrarını dinlemedi! Acı olay...

Edinilen bilgiye göre, yüzme bilmediği iddia edilen İbrahim Gencay (30), saat 14.45’te liman mevkisinde denize girmek istedi. Arkadaşının ‘girme’ ısrarına rağmen serinlemek için ayaklarını denize sokan İbrahim Gencay, kayalıklardaki yosunların üzerine basınca kayıp denize düştü.

Arkadaşının girme ısrarını dinlemedi Acı olay...

Denizde kaybolan Gencay, bir süre sonra çevredeki vatandaşlar tarafından denizden çıkarıldı. Gencay, sağlık personellerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Gencay'ın Gerze Orman İşletme Müdürlüğünde çalıştığı öğrenildi.

Gerze Cumhuriyet Başsavcısının olayla ilgili inceleme yapmasının ardından Gencay’ın cenazesi Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ayasofya'da kıyafet düzenlemesiAyasofya Camii'ne başörtüsüz, şortlu, dekolteli olarak giriş yapılamayacak. Bunun için cami girişine, uygun kıyafetle giriş için standlar kuruldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Arkadaşının 'girme' ısrarını dinlemedi! Acı olay...

Arkadaşının 'girme' ısrarını dinlemedi! Acı olay...

Milyonları ilgilendiriyor! O borçlar silindi ama...

Milyonları ilgilendiriyor! O borçlar silindi ama...

Rusya 59 yıl sonra ilk kez görüntüleri yayınladı

Rusya 59 yıl sonra ilk kez görüntüleri yayınladı

Koronavirüsü yenen yaşlı çift, taburcu oldu

Koronavirüsü yenen yaşlı çift, taburcu oldu

Sıradaki Haber