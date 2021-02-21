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21.02.2021 - 12:13 | | DHA

Arkadaşlar arasında çıkan tartışmada öldürüldü!

Antalya’da 25yaşındaki Hasan Hüseyin Yılmaz, arkadaşları arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Polis, tartışmaya karışan ve Hasan Hüseyin Yılmaz'ın arkadaşı olduğu belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Arkadaşlar arasında çıkan tartışmada öldürüldü!

Serik'e bağlı Kürüş Mahallesi Akyokuş Mezarlığı mevkiinde dün saat 23.00 sıralarında bir grup genç arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Hasan Hüseyin Yılmaz pompalı tüfekle yakın mesafeden vurularak ağır yaralandı. Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından inceleme başlatan polis, tartışmaya karışan ve Hasan Hüseyin Yılmaz'ın arkadaşı olduğu belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtilirken, konuyla ilgili incelemenin geniş kapsamlı olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

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Hasan Hüseyin Yılmaz'ın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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