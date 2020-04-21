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21.04.2020 - 18:06 |

Armut Piş Ağzıma Düş Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Yaygın olarak halk arasında en çok kullanılan atasözlerinden biri armut piş ağzıma düş cümlesidir. Pek çok farklı durum içerisinde uygun olarak rahatlıkla kullanılabilmektedir. Peki, Armut piş ağzıma düş atasözünün anlamı nedir? Kısaca atasözü açıklaması hakkında detaylar.

Armut Piş Ağzıma Düş Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Armut piş ağzıma düş atasözü Türk Dil Kurumuna göre ‘emek sarf edilmeden kolayca bir duruma elde etmek’ anlamına gelmektedir.

Armut Piş Ağzıma Düş Atasözünün Anlamı Nedir?

İnsanlar bazı zamanlarda tembellik ve aylaklık ederek kolayın peşinde koşarlar. Bir yerde hazıra konmak olarak da söylenebilecek olan bu durum, hiç çaba göstermeden başkalarının hakkını yeme durumlarını da ortaya çıkarabilmektedir. Bu sebepten kolaya kaçmaya çalışan birçok insan için armut piş ağzıma düş atasözü kullanılır.

Kısaca Atasözü Açıklaması

 Atasözleri bazı durumları açıklık getirebilmek için özlü sözlere sahip yapılardır. Deyimlerin kısaltılmış şekli olarak öne çıkarlar. Aynı şekilde armut piş ağzıma düş atasözü de en özlü sözler arasında yer alıyor. İnsanların kolaya kaçarak hiç emek vermeden tabiri caizse bedavadan kondukları durumlar olarak öne çıkıyor. Değişik yerlerde ve amaçları doğrultusunda bu atasözünü kullanabilirsiniz.

 

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