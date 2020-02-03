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03.02.2020 - 13:42 | | DHA

Arnavutköy Sahili'nde dalgıçların aradığı cesede ulaşıldı

Beşiktaş, Arnavutköy Sahili açıklarında sabah saat 07.00'dan itibaren aranan cesede yaklaşık 5 saat sonra ulaşıldı. Denizden çıkarılan cesedin 33 yaşındaki Burhan Koca'ya ait olduğu ortaya çıktı.

Arnavutköy Sahili'nde dalgıçların aradığı cesede ulaşıldı

Beşiktaş, Arnavutköy açıklarında sabah saatlerinde su üstünde ceset gören bir kişi polisi aramış, olay yerine Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler olay yerine sevk edilmişti. Su üzerinde cesede rastlamayan ekipler su altında çalışmalara başlamıştı. Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı iki dalgıç yaklaşık 5 saat boyunca bölgeyi didik didik aradı. Dalgıçların yoğun çalışmaları sonucunda suda kaybolan cesede saat 12.00 sıralarında ulaşıldı. Dalgıçlar tarafından bota çıkarılan kıyaya getirildi.

CESEDİ ÇEKMEK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

Çalışmaları olay yerinde izleyen vatandaşların ise kişinin cansız bedeninin sudan çıkarılmasını görüntülemek için birbirleriyle yarışması dikkat çekti.

KOCA'NIN CANSIZ BEDENİ OTOPSİ YAPILMAK ÜZERE ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

Denizden çıkarılan cesedin üzerinden 33 yaşındaki Burhan Koca'ya ait kimlik bulundu. Olay yerindeki ilk incelemenin ardından Koca'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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