Arnavutköy'de akılalmaz görüntü! 5. kattan koltuğu böyle yere attılar

Olay, Anadolu Mahallesi Erdem Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir hurdacı, sokak üzerindeki 5 katlı binanın 5'inci katındaki daireden eski koltuk satın aldı. Hurdacı, koltuğu merdivenlerden indirmek yerine sokakta oynayan çocuklara aldırmadan 5'inci kattan aşağıya attı.

Çocuklara çok yakın bir yere düşen koltuğun 5'inci kattan atılma anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.