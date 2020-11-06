Olay, 31 Ekim'de gece 00.45 sÄ±ralarÄ±nda Yunus Emre Mahallesi KuyubaÅŸÄ± Sokak'ta meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, mahalle sakinleri, 36 yaÅŸÄ±ndaki K.Y'nÄ±n elinde bÄ±Ã§akla sokak Ã¼zerinde baÄŸÄ±rarak yÃ¼rÃ¼mesinden rahatsÄ±z oldu. VatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ±yla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler, K.Y'yi elindeki bÄ±Ã§aÄŸÄ± atmasÄ± iÃ§in uyardÄ±. UyarÄ±lara raÄŸmen elindeki bÄ±Ã§aÄŸÄ± atmayan ve polislerin Ã¼zerine yÃ¼rÃ¼yen K.Y. bacaÄŸÄ±ndan vuruldu. Polisin haber vermesiyle olay yerine saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Ä°lk mÃ¼dahalesi olay yerinde yapÄ±lan ÅŸÃ¼pheli hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Hastanedeki tedavisinin ardÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan K.Y., sevk edildiÄŸi adliyede mahkeme tarafÄ±ndan tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi. K.Y.'nin 3 suÃ§ kaydÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Â



YaÅŸananlar, saniye saniye cep telefonu kamerasÄ± tarafÄ±ndan kaydedildi. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, polisin bir kiÅŸiye "Gelme, gelme. Sakin ol, BÄ±Ã§aÄŸÄ± at, vururum" diye baÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± duyulurken, ÅŸÃ¼phelinin, "Vurmazsan adam deÄŸilsin" dediÄŸi duyuluyor. UyarÄ±lara raÄŸmen elindeki bÄ±Ã§aÄŸÄ± atmayan ÅŸÃ¼phelinin vurulmasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere yansÄ±yor.Â