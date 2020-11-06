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06.11.2020 - 09:59 | | Ä°HA/DHA

Arnavutköy'de bÄ±çaklÄ± saldÄ±rgan bacaÄŸÄ±ndan vurularak yakalandÄ±

ArnavutkÃ¶y'de Ã§evreye rahatsÄ±zlÄ±k verdiÄŸi iddiasÄ±yla mahalleli tarafÄ±ndan ÅŸikÃ¢yet edilen bir kiÅŸi, kendisine mÃ¼dahale etmek isteyen polislerin Ã¼zerine bÄ±Ã§akla yÃ¼rÃ¼yÃ¼nce bacaÄŸÄ±ndan vuruldu. O anlar kameraya yansÄ±rken sabÄ±kalÄ± ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±.Â

Arnavutköy'de bÄ±çaklÄ± saldÄ±rgan bacaÄŸÄ±ndan vurularak yakalandÄ±

Olay, 31 Ekim'de gece 00.45 sÄ±ralarÄ±nda Yunus Emre Mahallesi KuyubaÅŸÄ± Sokak'ta meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, mahalle sakinleri, 36 yaÅŸÄ±ndaki K.Y'nÄ±n elinde bÄ±Ã§akla sokak Ã¼zerinde baÄŸÄ±rarak yÃ¼rÃ¼mesinden rahatsÄ±z oldu. VatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ±yla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler, K.Y'yi elindeki bÄ±Ã§aÄŸÄ± atmasÄ± iÃ§in uyardÄ±. UyarÄ±lara raÄŸmen elindeki bÄ±Ã§aÄŸÄ± atmayan ve polislerin Ã¼zerine yÃ¼rÃ¼yen K.Y. bacaÄŸÄ±ndan vuruldu. Polisin haber vermesiyle olay yerine saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Ä°lk mÃ¼dahalesi olay yerinde yapÄ±lan ÅŸÃ¼pheli hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Hastanedeki tedavisinin ardÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan K.Y., sevk edildiÄŸi adliyede mahkeme tarafÄ±ndan tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi. K.Y.'nin 3 suÃ§ kaydÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Â 

YaÅŸananlar, saniye saniye cep telefonu kamerasÄ± tarafÄ±ndan kaydedildi. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, polisin bir kiÅŸiye "Gelme, gelme. Sakin ol, BÄ±Ã§aÄŸÄ± at, vururum" diye baÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± duyulurken, ÅŸÃ¼phelinin, "Vurmazsan adam deÄŸilsin" dediÄŸi duyuluyor. UyarÄ±lara raÄŸmen elindeki bÄ±Ã§aÄŸÄ± atmayan ÅŸÃ¼phelinin vurulmasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere yansÄ±yor.Â 

Depolarda kalmadÄ±: Yüzde 84!Bulgaristan'da koronavirüs vakalarÄ±nÄ±n son günlerde artÄ±ÅŸ göstermesiyle birlikte günübirlik alÄ±ÅŸveriÅŸ için Edirne'ye gelen Bulgarlar, eczanelere akÄ±n edip, aspirin almaya baÅŸladÄ±. Kent merkezindeki eczanelerde geçen yÄ±la göre bu yÄ±lÄ±n son üç ayÄ±nda aspirin satÄ±ÅŸlarÄ±nda yüzde 84 artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Edirne EczacÄ± OdasÄ± Denetleme Kurulu BaÅŸkanÄ± Åžükrü CiravoÄŸlu, "Hal böyle olunca fazlasÄ±yla, 5'er 10'ar kutu alÄ±yorlar, diyebiliriz. Åžu anda depolarda 100 miligramlÄ±k aspirin yok" dedi.
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