03.01.2021 - 13:43 | | DHA
Arnavutköy'de bir garip kavga! Önce kavga ettiler, sonra sarılıp uzaklaştılar
İstanbul Arnavutköy'de yumruk yumruğa kavga eden 2 genç kavganın ardından hiçbir şey olmamış gibi birbirine sarıldı.
Arnavutköy’de 2 gencin tartışması bir anda yumruklu kavgaya dönüştü. Dakikalarca kavga eden 2 kişi, daha sonra araya girenlerin müdahalesi sonrası ayrıldı. Birkaç dakika önce yumruk yumruğa kavga eden 2 genç, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi birbirlerine sarılarak sokaktan ayrıldı.
O anlar ise bir cep telefonu kamerasıyla işte böyle görüntülendi.
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