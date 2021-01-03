Arnavutköy'de bir garip kavga! Önce kavga ettiler, sonra sarılıp uzaklaştılar

Arnavutköy’de 2 gencin tartışması bir anda yumruklu kavgaya dönüştü. Dakikalarca kavga eden 2 kişi, daha sonra araya girenlerin müdahalesi sonrası ayrıldı. Birkaç dakika önce yumruk yumruğa kavga eden 2 genç, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi birbirlerine sarılarak sokaktan ayrıldı.

O anlar ise bir cep telefonu kamerasıyla işte böyle görüntülendi.