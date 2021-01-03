MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Arnavutköy'de bir garip kavga! Önce kavga ettiler, sonra sarılıp uzaklaştılar
ABONE OL
03.01.2021 - 13:43 | | DHA

Arnavutköy'de bir garip kavga! Önce kavga ettiler, sonra sarılıp uzaklaştılar

İstanbul Arnavutköy'de yumruk yumruğa kavga eden 2 genç kavganın ardından hiçbir şey olmamış gibi birbirine sarıldı.

Arnavutköy’de 2 gencin tartışması bir anda yumruklu kavgaya dönüştü. Dakikalarca kavga eden 2 kişi, daha sonra araya girenlerin müdahalesi sonrası ayrıldı. Birkaç dakika önce yumruk yumruğa kavga eden 2 genç, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi birbirlerine sarılarak sokaktan ayrıldı.

O anlar ise bir cep telefonu kamerasıyla işte böyle görüntülendi.

 

Son dakika... Pınar Gültekin cinayetinde 2 rapor ortaya çıktıPınar Gültekin cinayetinde yarın görülecek olan ikinci duruşma dört gözle bekleniyor. İlk duruşmada katil Cemal Metin Avcı'nın akıl sağlığı raporu istenmişti. Adli Tıp o raporu hazırladı. Raporun ayrıntılarını CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk aktardı...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bedelli askerlik kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Yükseldi...

Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Yükseldi...

Pandemi zenginlere yaradı, servetleri arttı

Pandemi zenginlere yaradı, servetleri arttı

Balkondaki tartışma sokakta son buldu!

Balkondaki tartışma sokakta son buldu!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet