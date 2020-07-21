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21.07.2020 - 09:43 | | DHA

Arnavutköy'de bir kadın çocuklarının gözü önünde saksıdaki çiçeği çaldı!

İstanbul Arnavutköy’de çocukları ile akşam yürüyüşünden dönen kadın, güzellik merkezinin cam korkuluklarında duran saksıdaki çiçeği yanındaki çocuklarına aldırış etmeden çaldı. Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesinde meydana geldi. Güzellik salonu işleten İlknur Demirci, 18 Temmuz sabahı iş yerini açtığında, penceresinin önünde bulunan saksıdaki çiçeklerden birinin eksik olduğunu fark etti.

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Demirci, gördüğü manzara karşısında hem üzüldü hem de şaşırdı. İzlediği kamera görüntülerinde saatler gece 01.00'i gösterdiğinde yanında küçük yaşta 2 çocukla yürüyen bir kadının, iş yeri camına yaklaşarak saksılardan birini aldığını gören İlknur Demirci, "Eksik olan saksı inanın umurumuzda değil. Bizi üzen şey yanında çocukları olmasına rağmen bir hanımefendinin kurumuş çiçeklerin bulunduğu saksıyı alması oldu. Maalesef bu durum bizi çok üzdü. İsteseydi yine verirdik.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın gözü önünde bu hırsızlığı yapması bizi ayrıca üzdü. Saksıdaki çiçeğin maddi ya da manevi değerine takılmadık. Sadece bir annenin bu tavrı beni çok üzdü. Sonuçta anneler çocuklarının en büyük örneğidir" dedi.

 

 

 

Toplu etkinliklerde risk 3 kat fazla!Erzurum, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Vançelik, şampiyonluk kutlamaları, düğün ve taziye gibi insanların toplu olarak bir araya gelme etkinliklerinin sağlık çalışanlarını tedirgin ettiğini söyledi. Prof. Dr. Vançelik, "Bir markette alışverişte, risk birken toplu, özellikle 500 kişinin üzerinde bulunan kutlamalar, düğünler veya taziye ziyaretlerinde bu risk üç katına çıkmakta" dedi.
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