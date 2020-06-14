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14.06.2020 - 10:56 | | DHA

Arnavutköy'de dehşet! Ağabeyi tarafından 3 el ateş edilerek vuruldu

Gelen bir son dakika haberine göre, Arnavutköy'de ağabeyi tarafından silahla vurulan kişinin, vurulduktan sonraki anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Arnavutköy'de dehşet! Ağabeyi tarafından 3 el ateş edilerek vuruldu

Olay,10 Haziran günü Arnavutköy'de meydana gelmişti. Güç Sokak'ta bulunan evlerinde ağabeyi Bilal G. ile kavga eden Sinan G., ağabeyi tarafından silahlı 3 el ateş edilerek vurulmuştu. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sinan G. hastaneye kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bacaklarından ve göğsünden yaralandıktan sonra sokağa çıkarak yürümeye başlayan Sinan G. bir süre sonra dengesini yitirerek yere düşüyor, sonrasında ise vatandaşlar Sinan G.'nin yardımına koşuyor.

Ay, Jüpiter, Satürn ve Mars aynı karedeAy, Jüpiter, Satürn ve Mars’ı 10 saat boyunca gözlemleyen ve videoya alan gönüllü turizm elçisi İsa Turan’ın 10 saatlik zaman dilimini 3 dakikaya sığdırdığı video izleyenlerin büyük beğenisini topladı.
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