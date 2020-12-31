31.12.2020 - 04:48 | | AA
Arnavutköy'de el yapımı patlayıcı atılan markette yangın çıktı
Arnavutköy'de bir markete atılan el yapımı patlayıcı (EYP) nedeniyle çıkan yangın söndürüldü.
İslambey Mahallesi Tepealtı Sokak'ta bulunan kapalı bir markete EYP atılması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın kısa sürede söndürülürken, olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri çevrede inceleme yaptı.
Saldırganların tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı.