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31.12.2020 - 04:48 | | AA

Arnavutköy'de el yapımı patlayıcı atılan markette yangın çıktı

Arnavutköy'de bir markete atılan el yapımı patlayıcı (EYP) nedeniyle çıkan yangın söndürüldü.

Arnavutköy'de el yapımı patlayıcı atılan markette yangın çıktı

İslambey Mahallesi Tepealtı Sokak'ta bulunan kapalı bir markete EYP atılması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede söndürülürken, olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri çevrede inceleme yaptı.

Saldırganların tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Pelet fabrikasında korkutan yangınMuğla’nın Bodrum ilçesinden Pelet fabrikası, marangozhane ve talaş sıkıştırma atölyesinde çıkan yangın tüm iş yerini küle çevirdi. Alev topuna dönen işletmeyi söndürmek için iş makinaları, itfaiye ekipleri seferber oldu.
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