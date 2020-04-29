MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Arnavutköy'de gasptan yan binanın çatısına atlayarak kurtuldular
ABONE OL
29.04.2020 - 10:10 | | DHA

Arnavutköy'de gasptan yan binanın çatısına atlayarak kurtuldular

İstanbul Arnavutköy'de bir evde kalan Pakistan uyruklu 5 kişi, yine Pakistanlı olduğu iddia edilen 9 kişi tarafındangasp edilmek istendi. Kaldıkları 5'inci kattaki evden yan binanın çatısına atlayarak kurtulan 5 kişiden 3’ü yaralandı.

Arnavutköy'de gasptan yan binanın çatısına atlayarak kurtuldular

Olay, Atatürk Mahallesi Belgin Sokak'ta saat 23.45 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında yaşayan Pakistan uyruklu 5 kişi, yine vatandaşları oldukları iddia edilen 9 kişi tarafından dövülerek paraları alınmak istendi. Paniğe kapılan kişiler, bir fırsatını bularak, tutuldukları odanın camını kırdı ve bitişikteki 4 katlı binanın çatısına atladı. Kavga ve kırılan cam sesini duyan mahalle sakinleri sokağa döküldü. Binaya giren 9 kişi, olay yerinden kaçarken, çatıdan da yere atlamaya çalışanları mahalle sakinleri durdurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çatıdakiler polis ve çevre sakinlerinin yardımıyla indirildi.

3'Ü YARALANDI

Olay esnasında çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi olay yerine çağrılan ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin bacağının kırıldığı, 2'sinin ise vücudunun çeşitli yerlerinde cam kesikleri olduğu öğrenilirken diğer iki kişi olaydan yara almadan kurtuldu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

"BİN 500 DOLAR İSTEMİŞLER"

Görgü tanıklarından Murat Duran, "Kapının önünde oturuyordum baktım 5-6 kişi Pakistanlılar içeri girdi. 4. kata çıktılar. Orada bir kargaşa, sesler oldu. Sonra 8-9 kişi indi ve kaçtılar. Ben yukarı çıkınca ön binanın çatı katına 3 kişi atladı. 2'si yaralıydı. Binanın içerisine biz girdik oradan dışarıya çıkarttık ve memur arkadaşları aradık. Daha sonra çilingiri aradık. İçeriye girdik 'ölü ve yaralı var mı?' diye. Camı falan kırmışlar. Buradaki yaralı arkadaşların dediğine göre, Pakistanlılardan 1500 dolar para istemişler, vermeyince onları dövmüşler. Saldıranlar da Pakistanlıymış." dedi.

Aylık 7 bin 500 lira maaşı var! Ama gelen yok...Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen yaklaşık 100 bin üreticinin de kente girişlerinin yasaklanması ile çay hasadı için işçi arayışı başladı. Bu yıl, günlük yevmiyesi yaklaşık 250 TL’den aylık 7 bin 500 TL kazanacak olmasına rağmen çay işçisi bulunamıyor. Rize’de valilik ve kaymakamlıklar, çay işçiliği yapacak kişi bulmak için çalışma başlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okullar ne zaman açılacak, tatil uzayacak mı 2020? 30 Nisan'da okullar açılacak mı, son durum nedir? MEB Ziya Selçuk açıklama!

Okullar ne zaman açılacak, tatil uzayacak mı 2020? 30 Nisan'da okullar açılacak mı, son durum nedir? MEB Ziya Selçuk açıklama!

Resmen değişti, o kimlikler geri alınacak

Resmen değişti, o kimlikler geri alınacak

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

432 yıllık tarihi medresesinin kubbelerini soydular!

432 yıllık tarihi medresesinin kubbelerini soydular!

Sıradaki Haber