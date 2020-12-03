MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler Gündem Haberleri Arnavutköy'de karı koca tartışmasında kan aktı
ABONE OL
03.12.2020 - 16:24 |

Arnavutköy'de karı koca tartışmasında kan aktı

İstanbul Arnavutköy'de karı koca kavgasında kan aktı. Koca ölürken, yaralanan eş hastaneye kaldırıldı.

Arnavutköy'de karı koca tartışmasında kan aktı

Olay, Arnavutköy Hadımköy Mahallesi, Alpertunga Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Eşiyle ekonomik nedenle tartışan Turgut Çelik tüfekle intihar etmek istedi. Bu sıra Nevin Çelik de eşinin intiharına engel olmak için tüfeğin üzerine atladı.

Tüfeğin patlaması üzerine Turgut Çelik olay yerinde hayatını kaybederken, elinden yaralanan Nevin Çelik'te hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

İlginç kazalar kameraya yansıdıAdıyaman’da dikkatsizlik ve kural ihlali nedeniyle yaşanan kazalar KGYS kameralarına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yer: Konya! Elinde silah dehşet saçtı

Yer: Konya! Elinde silah dehşet saçtı

Tek tek açıklandı işte en ucuz otomobiller

Tek tek açıklandı işte en ucuz otomobiller

'Bugüne kadar yaptığım en önemli konuşma'

'Bugüne kadar yaptığım en önemli konuşma'

Son dakika! Seyhan Soylu 4 günlük hapsi nedeniyle adliyeye getirildi

Son dakika! Seyhan Soylu 4 günlük hapsi nedeniyle adliyeye getirildi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet