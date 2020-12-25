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25.12.2020 - 14:16 | | DHA

Arnavutköy'de korku dolu anlar! 2 binanın çatısı alev alev yandı

İstanbul Arnavutköy'de binanın çatı katında çıkan çatıya sıçradı. Alev alev yanan çatıdaki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 2 binanın çatısında ve çatı katında hasar oluştu.

Arnavutköy'de korku dolu anlar! 2 binanın çatısı alev alev yandı

Arnavutköy Atatürk Mahallesi Sarı Orkide Sokaktaki binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Boş çatı katında başlayan ve yan binaya sıçrayan yangın, o sırada evde bulunan bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Bina sakinleri kendilerini dışarıya attı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangının diğer binalara sıçramasına engel oldu ve yangını kontrol altına aldı. Her iki binanın çatı katlarının büyük hasar gördüğü yangında mahallede toplanan çocukların sosyal mesafeyi hiçe saydığı görülürken, polis ekipleri zaman zaman vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı. 

Yangın sırasında evde uyuyan Necmettin Memiş, evin balkonu ve çatısının yan binadaki kıvılcımlardan dolayı tutuştuğunu ve çocuklarını alarak evden panikle çıktığını söyledi. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma söz konusu olmadığını söyleyen Memiş, yangının diğer binanın çatı katındaki ahşap malzemelerin tutuşması sonucu çıkmış olabileceğini söyledi.

İtfaiyenin yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemesi devam ediyor.

 

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