27.08.2020 - 11:45 | | DHA
Arnavutköy'de korku dolu anlar! Sabah saatlerinde hortum çıktı
Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Arnavutköy’de sabah saatlerinde hortum çıktı. Hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile görüntülendi.
Arnavutköy Karaburun Sahili'nde sabah saatlerinde denizde hortum oluştu. Hortum, bir süre sonra gözden kayboldu.
Hortum, sahilde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile görüntülendi.
İstanbul’da motosikletli magandaların “drift” terörüİstanbul’un çeşitli ilçelerinde iş yeri açılışı için bir araya gelen motosikletli magandalar, trafiğe kapattıkları cadde ve sokakta “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirdi. Ortalığı dumana boğan magandalar, hiçbir kurala uymadıkları o anları sosyal medyada paylaştı.