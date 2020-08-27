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27.08.2020 - 11:45 | | DHA

Arnavutköy'de korku dolu anlar! Sabah saatlerinde hortum çıktı

Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Arnavutköy’de sabah saatlerinde hortum çıktı. Hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

Arnavutköy'de korku dolu anlar! Sabah saatlerinde hortum çıktı

Arnavutköy Karaburun Sahili'nde sabah saatlerinde denizde hortum oluştu. Hortum, bir süre sonra gözden kayboldu.

Hortum, sahilde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

 

 

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