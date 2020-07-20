Arnavutköy'de vince bağlı iş makinasıyla tehlikeli yıkım kamerada

Olay, dün Arnavutköy'de meydana geldi. 5 katlı binada yürekleri ağıza getiren tehlikeli yıkım bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; kepçe vinçe asılı halde bekletilirken en, operatörü elinde balyozla çatıda beton ve kiremitleri kırarken görülüyor. Hiçbir önlem almadan operatörün balyozla beton ve kiremidi kırarak yaptığı yere kepçe yerleştiriliyor. Operatör, bir süre yıkım çalışması yaptıktan sonra kepçeyi olduğu yere bırakıyor. Tehlikeye aldırmayan operatör, vinçteki halata asılıp çatıdan aşağı indiriliyor. Yıkım sırasında sokaktan geçenlerin de olduğu ve buna dönük herhangi bir önlemin alınmadığı da kameraya yansıyor.