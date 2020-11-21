Arnavutköy'de yasağa rağmen müşteri alan marketçiye ceza

İçişleri Bakanlığı'nın, koronavirüs ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler devreye girdi. Bu kapsamda AVM, market ve berberler kapandı, restoran ve kafeler ise sadece paket servis yapacak. Koronavirüs ile mücadele kapsamında bu akşam 20.00'de başlayan kısıtlamaları denetlemek amacıyla Arnavutköy'ün farklı noktalarında polis ekipleri çalışma başlattı.

Bu kapsamda Eski Edirne Caddesi ve Fatih Caddesinde denetimlerde bulunan ekipler, kafe ve restoran işletmecilerini içeriye müşteri almamaları yönünde uyardı. Saat 20.00'den sonra kapalı olması gerekirken içerisinde müşterilerin alışveriş yaptığı bir markete Hıfzıssıhha Kanununa göre ceza kesildi, market içerisindeki müşteriler polisin yaptığı anonslarla dışarıya çıkarıldıktan sonra market kapatıldı.