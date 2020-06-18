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18.06.2020 - 07:00 |

Artık böyle gezemeyecekler

Bilim Kurulu’nun tavsiyesi sonrası İstanbul, Ankara ve Bursa’da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Artık böyle gezemeyecekler

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Değerli İstanbullular sağlığınız için İstanbul’da açık alanlarda maske takmak artık zorunlu” ifadelerini kullandı.

İstanbul Valiliğince yapılan açıklamada ise şöyle denildi: “Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda; kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında maske takılması zorunluluğu kararlarımıza ilaveten, ilimizde sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda da ağız ve burunu kapatacak şekilde, usulüne uygun maske takmasının zorunlu olması, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararları alınmıştır.”

Uymayana yaptırım

Ankara Valiliği de açık alanlar ve toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takmanın zorunlu kılındığını açıkladı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bilim Kurulu’nun önerisi ve Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca Ankara ili içinde cadde, sokak, açık alanlar ile toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takmanın zorunlu kılındığı bildirildi. Ayrıca, karara aykırı davrananlar hakkında ilgili mevzuatta belirtilen yaptırımların uygulanacağı kaydedildi. Vali Vasip Şahin de konuyla ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Yeni normalimizin üç altın şifresi, maske, mesafe, temizlik. Sabırla, ısrarla riayet lütfen” ifadesini kullandı. 

İstiklal Caddesi'nde vatandaşlar maske takmadıİstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesine rağmen Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde vatandaşlar maske takmadı
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