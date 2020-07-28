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28.07.2020 - 14:02 | | DHA

Artvin’de bir kişi kurbanlık aldığı boğanın saldırısında öldü

Artvin’in Şavşat ilçesinde yem verdiği kurbanlık boğasının saldırısına uğrayan Mikail Koçak (70), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Artvin’de bir kişi kurbanlık aldığı boğanın saldırısında öldü

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Balıklı köyünde meydana geldi. Mikail Koçak, yaklaşan Kurban Bayramı için satın aldığı boğasına yem vermek istedi. Bu sırada aniden hareketlenen boğa, sahibi Koçak’a saldırdı. Çevredekilerin yardımıyla hayvan uzaklaştırılırken, aldığı boynuz darbeleri sonucu Mikail Koçak, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ambulansla Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Koçak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

 

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