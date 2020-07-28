28.07.2020 - 14:02 | | DHA
Artvin’de bir kişi kurbanlık aldığı boğanın saldırısında öldü
Artvin’in Şavşat ilçesinde yem verdiği kurbanlık boğasının saldırısına uğrayan Mikail Koçak (70), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Balıklı köyünde meydana geldi. Mikail Koçak, yaklaşan Kurban Bayramı için satın aldığı boğasına yem vermek istedi. Bu sırada aniden hareketlenen boğa, sahibi Koçak’a saldırdı. Çevredekilerin yardımıyla hayvan uzaklaştırılırken, aldığı boynuz darbeleri sonucu Mikail Koçak, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Ambulansla Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Koçak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram uyarısı! 'Çok ama çok dikkat etmeli'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti. Kabir ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Koronavirüs salgını) Bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden özellikle rica ediyorum. Malum diyoruz ya; özellikle, temizlik, maske, mesafe bu konuya çok dikkat edeceğiz. Bu şekilde de limiti iyice aşağıya çekmemiz lazım ki şu beladan kurtulalım" dedi.