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17.11.2020 - 17:49 | | DHA

Artvin'de feci kaza! 100 metre yükseklikten yuvarlandı

Artvin’de, kontrolden çıkıp, 100 metre yükseklikten şarampole devrilen tankerinin sürücüsü Mehmet C. (45) yaralandı.

Artvin'de feci kaza! 100 metre yükseklikten yuvarlandı

Kaza, öğle saatlerinde, Artvin- Şavşat yolunun 46’ncı kilometresinde meydana geldi. Mehmet C. yönetimindeki yaklaşık 150 ton akaryakıt yüklü 34 FK 401 plakalı tanker, kontrolden çıkarak, 100 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü Mehmet C., hafif yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüyü sağlık kontrolünden geçirdi. Tanker, vinçle devrildiği yerden kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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