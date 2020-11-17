Artvin'de feci kaza! 100 metre yükseklikten yuvarlandı

Kaza, öğle saatlerinde, Artvin- Şavşat yolunun 46’ncı kilometresinde meydana geldi. Mehmet C. yönetimindeki yaklaşık 150 ton akaryakıt yüklü 34 FK 401 plakalı tanker, kontrolden çıkarak, 100 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.
Kazada sürücü Mehmet C., hafif yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüyü sağlık kontrolünden geçirdi. Tanker, vinçle devrildiği yerden kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizleri Derman ve Yiğit'i kabul ettiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Antalya'da iki yıl önce kafaları yapışık halde dünyaya gelen ve İngiltere'de yapılan operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit ile pediyatrik beyin cerrahı Keşmirli Müslüman Dr. Owase Jeelani'yi kabul etti.