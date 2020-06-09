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09.06.2020 - 17:04 | | AA

Artvin'de izinsiz kazı iddiasıyla 8 kişi yakalandı!

Artvin'in Borçka ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları gerekçesiyle 8 zanlı gözaltına alındı.

Artvin'de izinsiz kazı iddiasıyla 8 kişi yakalandı!

Alınan bilgiye göre, İbrikli köyünde izinsiz kazı yapanlara yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerin araçlarındaki aramada, izinsiz kazıda kullanıldığı değerlendirilen çeşitli eşyalar ele geçirildi.

Artvinde izinsiz kazı iddiasıyla 8 kişi yakalandı

Gözaltına alınan 8 kişi hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçu ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı.

 

 

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