Artvin'de kar fırtınası böyle geldi

Öte yandan, Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü, il genelindeki ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtilmişti. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de yarın izinli sayılacağı kaydedilmişti.

KAR NEDENİYLE PAZAR YERİNİN ÇATISI ÇÖKTÜ

Alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçede belediyeye ait kapalı pazar yerinin çatısı çöktü. Bu sırada pazar yerinde bulunan Recep Şahin (60), çöken çatının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan Şahin, Arhavi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Şahin'in hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Çöken çatının altında kalan bazı araçlar da zarar gördü. Öte yandan, kar kalınlığının 70 santimetreyi bulduğu ilçe merkezindeki 2 bin metrekarelik Arhavi Gösteri Merkezi Çadırı da çöktü. Olayda yaralanan olmadı.