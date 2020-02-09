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09.02.2020 - 13:31 | | AA

Artvin'de pazar yerinin çatısı çöktü! 1 yaralı

Artvin'in Arhavi ilçesinde pazar yerinin çatısının kar nedeniyle çökmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Artvin'de pazar yerinin çatısı çöktü! 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçede belediyeye ait kapalı pazar yerinin çatısı çöktü.

Bu sırada pazar yerinde bulunan Recep Şahin (60), çöken çatının altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ve  vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan Şahin, Arhavi Devlet  Hastanesine kaldırıldı.

Artvinde pazar yerinin çatısı çöktü 1 yaralı

Tedavi altına alınan Şahin'in hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Çöken çatının altında kalan bazı araçlar da zarar gördü.

Öte yandan, kar kalınlığının 70 santimetreyi bulduğu ilçe merkezindeki 2 bin metrekarelik Arhavi Gösteri Merkezi Çadırı da çöktü.

Olayda yaralanan olmadı.

 

 

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