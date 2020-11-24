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24.11.2020 - 18:37 | | DHA

'Arya' ile operasyonda hepsi ele geçirildi

Denizli'de jandarma ekiplerince düzenlenen özel eğitimli köpek 'Arya'nın da yer aldığı uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 50 gram metamfetamin ve tarihi eser niteliğinde 44 obje ile 121 sikke ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

'Arya' ile operasyonda hepsi ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde kente uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine çalışma başlatıldı. Düzenlenen operasyonda Deliktaş Mahallesi yakınlarında şüpheli bir kamyonet durduruldu. Narkotik köpeği Arya ile kamyonette yapılan aramada 1 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Araç içindeki 2 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda ise tarihi eser niteliğinde 44 obje ve 121 sikke bulundu. Operasyonda, gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. 

Arya ile operasyonda hepsi ele geçirildi

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 24 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 231 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 543 oldu, son 24 saatte 3 bin 678 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 381 bin 569'a yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, " Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart." dedi.
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