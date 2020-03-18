MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Asansör boşluğuna düşen küpeyi çıkarırken canından oldu!
ABONE OL
18.03.2020 - 11:50 | | DHA

Asansör boşluğuna düşen küpeyi çıkarırken canından oldu!

İstanbul Pendik’te bir plaza çalışanının asansör boşluğundaki küpesini çıkarmak isterken dengesini kaybederek düşen resepsiyon görevlisi, düşerek hayatını kaybetti.

Asansör boşluğuna düşen küpeyi çıkarırken canından oldu!

Olay saat 08:30 sıralarında Pendik Harmandere Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre plaza çalışanı bir kadının küpesi, asansör boşluğuna düştü.  Kadın küpesini almak için resepsiyon görevlisi Nadir Boztepe’den yardım istedi. Boztepe, anahtar ile asansörün kapısını açtığında dengesini kaybederek zemin kattan, -2. Kata düştü.

Olayı gören plaza çalışanları sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Boztepe’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Boztepe’nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından itfaiye yardımı ile çıkartılarak Adli Tıp’a götürülmek üzere cenaze aracına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

 

 

 

İspanya'da karantina altında DJ performansıİspanya!da bir DJ, akşam saatlerinde evinin balkonunda konser verdi. O anlar görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YKS ertelendi mi? TYT - AYT - YDT sınavı iptal oldu mu?

YKS ertelendi mi? TYT - AYT - YDT sınavı iptal oldu mu?

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

Sıradaki Haber