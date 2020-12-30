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30.12.2020 - 17:37 | | DHA

Asansörcü görünümlü kaçak parfüm imalathanesine baskın!

İstanbul Beylikdüzü'nde, polis ekiplerinin yaptığı baskında, asansörcü olarak çalıştırılan bir dükkanın kaçak parfüm imalathanesi olduğu ortaya çıktı.

Asansörcü görünümlü kaçak parfüm imalathanesine baskın!

Edinilen bilgiye göre, Kavaklı Mahallesinde bulunan asansörcü olarak çalıştırılan bir dükkana, kapalı kasalı kamyonetlerden taşınan koliler polis ekiplerinin dikkatini çekti. Dükkanı takibe alan polis ekipleri, şüpheli durumların devam etmesi üzerine operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda dükkanın kaçak parfüm imalathanesi olduğu tespit edildi. Operasyonda 11 bin 235 adet şişe parfüm, 82 bin 500 marka etiketi, 3 bin 720 adet boş parfüm şişesi, 6 bin 15 boş parfüm kutusu, 2 ton etik alkol, 3 ton parfüm esansı, 4 adet parfüm doldurma makinası, 3 adet parfüm kapağı presleme makinası ele geçirildi.

SİGORTASIZ YABANCI UYRUKLU İŞÇİ ÇALIŞTIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca yapılan kontrollerde iş yerinin ruhsatı olmadığı belirlendi. İşçilere yapılan kontrollerde ise 5'i Türkmenistan uyruklu olmak üzere çalıştırılan 6 işçinin sigortasının olmadığı ortaya çıktı. İş yeri sahibine adli işlem yapılırken, dükkan mühürlendi.

 

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