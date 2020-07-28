MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Aşçının testi pozitif çıktı, fabrika üretimi durdurdu
ABONE OL
28.07.2020 - 14:09 | | İHA

Aşçının testi pozitif çıktı, fabrika üretimi durdurdu

 Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan fabrikada bir işçi de korona virüs tespit edilmesi ile fabrika geçici süre kapandı.

Aşçının testi pozitif çıktı, fabrika üretimi durdurdu

Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada., bir işçisin de korona virüs testi pozitif çıkınca ‘tedbir’ amaçlı üretime ara verdi. Kurban bayramının da gelmesiyle fabrikada çalışan yaklaşık 400 personel 14 gün izne çıkarıldı.

Fabrikada çalışan bir işçinin anlattığına göre; "Fabrika bu zamana kadar pandemi sürecinde en iyi korunan yerdi. Sürekli dezenfekte yapılıyordu. Bir aşçıya eşinden dolayı bulaştığı için testi pozitif çıkınca hemen tedbir amaçlı bizlere izin verildi. Bayram sonrası tekrar işimizin başında olacağız" dedi.

Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada fabrikada herhangi sorun olmadığı, tedbir amaçlı böyle bir karar alındığını belirtti. Korona virüsün dışarıdan kaynaklı çıktığını, bayram sonrası sorun çıkmazsa fabrika üretime kaldığı yerden devam edecek dedi. Çaycuma'da vak'a sayının 83 'e yükseldiği için halkın çok dikkat etmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram uyarısı! 'Çok ama çok dikkat etmeli'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti. Kabir ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Koronavirüs salgını) Bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden özellikle rica ediyorum. Malum diyoruz ya; özellikle, temizlik, maske, mesafe bu konuya çok dikkat edeceğiz. Bu şekilde de limiti iyice aşağıya çekmemiz lazım ki şu beladan kurtulalım" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aşçının testi pozitif çıktı, fabrika üretimi durdurdu

Aşçının testi pozitif çıktı, fabrika üretimi durdurdu

Siz de yapıyor olabilirsiniz! O parayı sakın ödemeyin!

Siz de yapıyor olabilirsiniz! O parayı sakın ödemeyin!

Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

Kaçış sendromu nedir, belirtileri nelerdir? Mehmet Ali Erbil'in son durumu nasıl?

Kaçış sendromu nedir, belirtileri nelerdir? Mehmet Ali Erbil'in son durumu nasıl?

Sıradaki Haber