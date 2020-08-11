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11.08.2020 - 10:58 |

ASELSAN harekete geçti! Özel görevlerde kullanılacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi tarafından başlatılan MULTI-INT Çok Fonksiyonlu Özel Görev Uçağı Projesi kapsamında, sinyal ve görüntü istihbaratında kullanılması için iki tane Bombardier Challenger 600 uçağının tedarikine yönelik harekete geçilmişti.

ASELSAN harekete geçti! Özel görevlerde kullanılacak

Bu kapsamda, Kanada merkezli Field Aviation şirketi tarafından yapısal modernizasyona tabi tutulan ilk uçak Türkiye’ye teslim edildi. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; MİT'in Sinyal İstihbarat Başkanlığı’na verilecek olan ilk sinyal uçağı Bombardier Challenger 600, ASELSAN tarafından iletişim ve elektronik istihbaratı gibi özelliklerle donatılacak. Bu sayede terör örgütleriyle ve yabancı istihbarat kuruluşlarının casusluk girişimleriyle daha etkin bir şekilde mücadele edilecek.

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