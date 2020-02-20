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20.02.2020 - 14:20 | | DHA/İHA

Asfalt yüklü kamyon araçları kağıt gibi ezdi...

İstanbul Gaziosmanpaşa'da asfalt yüklü kamyon araçların üzerine devrildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Asfalt yüklü kamyon araçları kağıt gibi ezdi...
Asfalt yüklü kamyon araçları kağıt gibi ezdi...
Asfalt yüklü kamyon araçları kağıt gibi ezdi...
Asfalt yüklü kamyon araçları kağıt gibi ezdi...
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Kaza İstanbul Gaziosmanpaşa Eyüpyolu Caddesi'nde meydana geldi. Belediyeye ait asfalt yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araçların üzerine devrildi.

Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kazada caddeden geçen insanın olmaması, olası bir faciayı önledi. Kazada kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Görgü şahitleri yokuşu çıkan kamyonun önündeki aracın durmasıyla durmak zorunda kaldığını, daha sonra geriye kayarak araçlara vurduğunu söyledi

Gaziosmanpaşa'da yaşan asfalt kamyonu dehşeti, güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde yokuşu çıkmaya çalışan kamyon önce patinaj çekiyor. Bir süre sonra kaymaya başlayan kamyon iki araca çarparak devriliyor.

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