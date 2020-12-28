Asgari ücret son toplantısı saat kaçta? 2021 Asgari ücret bugün belli olacak mı? Gözler yeni yıl asgari ücret zammında...

Asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşçi ve işverenlerin beklediği gün geldi çattı. 2021 Asgari ücret bugün belli oluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanacak olan 2021 asgari ücret rakamı ne kadar olacak merak konusu. Asgari Ücret Tepit Komisyonu saat kaçta toplanacak? İşte 2021 asgari ücret zammı ve son toplantı ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada Asgari Ücret son toplantısının 28 Aralık (bugün) saat 10:30'da başlayacağı açıklanmıştı.

2021 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret için kritik toplantı öncesi son teklif geldi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na getirilecek 3 bin liranın altındaki teklifin çalışanları mutlu etmeyeceğini bildirdi.

Asgari ücret için yapılan ilk teklif 3. toplantıda açıklanmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıklamıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücret rakamı ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belli yere gelsin o zaman konuşalım." ifadelerini kullanmıştı.