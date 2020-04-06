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06.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Aşı konusunda iyi haberler var’

Koronavirüse karşı Türkiye’de başlatılan aşı çalışmalarında umut veren iki gelişme yaşandı.

‘Aşı konusunda iyi haberler var’

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, aşıyı ilk kez hayvanlar üzerinde denediklerini ve olumlu dönüş aldıklarını belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Kara, “İyi bir haber, küçük bir bant üzerindeki mikro-iğneler ile, koronavirüsün hücreye tutunmasını sağlayan kısmını, savunma sistemine tanıtıp, koruyucu antikor geliştirmeyi amaçlayan aşı, hayvanlarda antikor cevabı oluşturdu, şimdi sıra bu cevap hastalıktan koruyacak mı ona bakmada” ifadelerini kullandı.

‘İlk aşama tamam’

Ankara Üniversitesi’nde de Prof. Dr. Aykut Özkul’un çalışmalarına ilişkin bilgi verildi. Üniversitenin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Üniversitemiz Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özkul, koronavirüse karşı (Kovid-19) serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünü izole etmeyi başardı” ifadesi kullanıldı. Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş de Twitter hesabından, “Arkadaşlarımı kutluyorum inanıyorum ki devamı da var, dahası da olacak” değerlendirmesini yaptı.

 

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