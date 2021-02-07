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07.02.2021 - 11:28 | | AA

Aşı olan 75 yaş üzeri vatandaşlardan hastane yetkililerine teşekkür

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplumsal bağışıklama için uygulanan aşı programı kapsamında Güdül ilçesinde aşı yaptıran 75 yaş üzeri vatandaş hastane yetkililerine teşekkür etti.

Aşı olan 75 yaş üzeri vatandaşlardan hastane yetkililerine teşekkür

Güdül'ün Boyalı Mahallesinde yaşayan 75 yaş üzeri 7 vatandaş muhtarlığın öncülüğünde belediyenin sağladığı araçla ilçe merkezine getirilerek aşı yaptırdı.

Mahalle muhtarı Bahriye Süver, kendilerine araç desteği sağlayan Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ile Güdül Devlet Hastanesi Başhekimi ve personeline teşekkür etti.

Hindistan'da nehre düşen buzul sele neden olduHindistan'ın Uttarakhand eyaletinde büyük bir buzulun aniden kırılarak Dhauli Ganga Nehri'ne düşmesiyle nehrin suyunu yükselttiği ve sele neden olduğu açıklandı. Nehir üzerindeki barajın da hasar gördüğünü belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Ölü veya yaralı konusunda henüz açıklama yapılmadı.
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