Aşı olan 75 yaş üzeri vatandaşlardan hastane yetkililerine teşekkür

Güdül'ün Boyalı Mahallesinde yaşayan 75 yaş üzeri 7 vatandaş muhtarlığın öncülüğünde belediyenin sağladığı araçla ilçe merkezine getirilerek aşı yaptırdı.

Mahalle muhtarı Bahriye Süver, kendilerine araç desteği sağlayan Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın ile Güdül Devlet Hastanesi Başhekimi ve personeline teşekkür etti.