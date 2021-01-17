‘Aşı olmayacağım deme hakkı yok’

Sönmez, “Aşı olmayanlar ne olacak? Hani köpeklere aşınız var mı diye söylüyordu, şimdi artık insanlara sorulacak. Pasaport alamayacaklar, uçağa binemeyecekler, toplu taşımaya giremeyecekler. Aşı olmayanlara yaşama şansı verilmeyecek” diye konuştu. Sönmez, daha önce katıldığı bir başka programda da “Ben aşı yaptırmam diyenler birer vatan hainidir. Onlara kız bile vermeyeceğiz” sözleriyle tepki çekmişti.