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09.04.2020 - 07:00 |

Aşı projesi için ‘STAR’ burs programı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme dahil Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyenler için “STAR Burs Programı’nı başlattıklarını açıkladı.

Aşı projesi için ‘STAR’ burs programı

Varank, 12 ay süreli STAR Staj Programı’na kabulde en önemli şartın, Kovid-19 ile mücadelede halihazırda sürdürülen ya da gelecek dönemde başlayacak kamu destekli Ar-Ge projelerinin yürütücüsünden kabul mektubu almak olduğunu söyledi.

Varank, “Lisans öğrencilerine 750, yüksek lisans öğrencilerine 3 bin, doktora öğrencilerine 4 bin 500, doktora sonrası araştırmacılara da 6 bin liraya kadar aylık burs vereceğiz. Bilimsel çalışmalarda bize omuz verecek yol arkadaşları arıyoruz. Bilim insanlarımızın bu dönem hayati önemdeki projelerinde görev almak isteyen araştırmacıların açtığımız çağrıya başvurularını bekliyoruz. Böylelikle koronavirüs tehdidine karşı başlatılan Ar-Ge projelerine nitelikli insan kaynağı kazandırabileceğiz” dedi. STAR Stajyer Programı çağrısı 19 Nisan’da kapanacak. Sonuçlar, 1 Mayıs’ta kamuoyuna duyurulacak. l ANKARA Milliyet

Bakan Koca sosyal medyadan duyurduSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hizmete açıldığını bildirdi.
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