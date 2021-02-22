Aşı randevusu al | Sağlık Bakanlığı'ndan aşı randevusu nasıl alınır?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmaya devam eden koronavirüs aşısı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca vatandaş hem kendi sağlığını önemsediği için hem de çevresindeki herkesin sağlığını düşündüğü için bir an önce koronavirüs aşısı olmak istiyor. Risk grubuna göre ilerleyen koronavirüs aşı sırası nasıl? Aşı randevusu nasıl alınır? İşte Aşı randevusu alma işleri: MHRS, e - Devlet, e - Nabız sistemi girişi

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı hakkı olan vatandaşlar randevu oluşturabilecekler. Aşı randevusu almak için 186 - MHRS ya da e-Nabız üzerinden randevu oluşturmanız gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak hastane ve hekim seçimi yapabiliyorsunuz. Covid-19 aşı seçeneği ile ilgili gerekli bilgilerin doldurulması ile birlikte aşı randevusu oluşturabilirsiniz.

MHRS'DEN AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E - NABIZ'DAN AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

COVİD 19 AŞI SIRALAMASI

Birinci aşamada sağlık kurumlarında çalışanlar aşılandı. Ardından 90 yaş üstü vatandaşların aşılanması yapıldı. Bakan Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile 75 yaş ve üstü vatandaşların aşıları randevu ile yapılmaya başlandı.

Sonrasında 65 yaş üstü bireyler aşılanacak.

İkinci aşamada öncelikli sektörler aşı olacak. Bakanlıklar, kritik görevlerdeki kişiler, cezaevleri, eğitim sektörü, gıda sektörü ve 60-64 yaş arası bireyler. Ardından 50-64 yaş arası kişiler.

Üçüncü aşamada, kronik hastalığı olan kişiler ve diğer yaş grupları.

Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlar aşılanacak.

COVID-19 Aşısı Nasıl Uygulanıyor?

A- A+

Covid-19 aşılama süreci sağlık personelinin aşılanması ile başladı, belirlenen öncelik gruplarıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı aşının stok ve soğuk zincir aşamalarından, vatandaşın öncelikli grup bilgisi ve randevusuna, hekimin aşıyı kaydetmesine ve ikinci doz randevusunu vermesine kadarki tüm süreci elektronik ortamda yürütüyor.

Öncelikle vatandaşların Covid-19 aşısı için aşı grubunda olup olmadıklarını öğrenmeleri gerekiyor. Bunun için iki yol var. Vatandaşlar, e-Nabız hesaplarına girerek “Covid-19 aşı durumunu sorgula” sekmesi altından bunu kolaylıkla öğrenebiliyor. İkinci yol ise, aralarında boşluk bırakarak AŞI, T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023’e kısa mesaj atmak. Gelen mesajla vatandaşlar aşı grubunda olup olmadığını öğrenebiliyor. Bu aşamanın ardından aşı onam formuna hem e-Nabız’dan hem gelen kısa mesaj ile erişebiliyor.

Vatandaş aşı grubunda yer alıyor ise, aşı randevusunu e-Nabız üzerinden MHRS’ye bağlanarak ya da MHRS web, mobil uygulamalarını kullanarak ve ALO182 hattını arayarak alabiliyor. Tüm randevu bilgileri hem e-Nabız’da hem de vatandaşın cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alıyor.

“AŞILA” ile Önce Kayıt, Sonra Aşı

Vatandaş, randevusu ile hekime gittiğinde hekimler “AŞILA” mobil uygulamasını kullanarak, vatandaşın T.C. Kimlik numarası, randevu barkodu, randevu numarası ya da randevu listesi içerisinden kişi bilgilerine erişip sorgulama yapabiliyor. Böylelikle sorgulanan kişiye ait bilgiler görüntüleniyor. Ardından

uygulayacağı aşının QR kodunu uygulama üzerinden okutarak, hem aşıya ait bilgileri kaydediyor, hem de aşının uygunluğunu kontrol ediyor. Hekim QR kodu okuttuğunda aşının saklama koşulları, soğuk zincir doğrulaması Aşı Takip Sistemi üzerinden sorgulanıyor, uygunsa aşı yapılıyor, değilse işlem iptal ediliyor.

Hekim kaydı tamamlayıp vatandaşa aşıyı uyguladığında vatandaşın hem telefonuna kısa mesaj bilgilendirmesi yapılıyor, hem e-Nabız hesabındaki “Elektronik Aşı Kartı”na kaydediliyor, hem de Hayat Eve Sığar hesabına gönderiliyor.

Bundan sonraki aşamada, vatandaş dilerse hekim, “AŞILA” uygulaması üzerinden 2. doz aşı randevusunu verebiliyor. Hekimler, 2.doz için belirlenen tarih aralığından uygun zaman dilimine göre 2.doz aşı randevusunu oluşturabiliyor. Aşı türüne göre ilk dozdan itibaren o aşı için belirlenen süre geçene kadar randevu verilmesi engelleniyor. Randevu oluşturulduğunda bu randevu bilgisi de yine kısa mesaj ile vatandaşa gönderiliyor ve e-Nabız hesabında yer alıyor.

2. dozun uygulanması ile aşılama tamamlandığında vatandaşlar, her iki aşısının bilgisini e-Nabız hesabı ve Hayat Eve Sığar’dan görüntüleyebiliyor. Ayrıca aşı kartını hem İngilizce hem Türkçe olarak PDF halinde indirip karekodu okutarak belge doğrulaması yapabiliyor.