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28.01.2021 - 12:02 |

Aşı randevusu nasıl alınır? 75 yaş ve üzeri Covid aşı randevusu al - MHRS giriş

Aşı randevusu alma işlemi. Koronavirüs salgınını önlemede önemli adım... Aşılama çalışmaları devam ediyor. Hekimler ve sağlık çalışanlarının aşılanmasının ardından 80 yaş üzeri vatandaşların da aşılama işlemleri tamamlandı. Bakan Koca'nın son açıklaması ile birlikte 75 yaş üzeri vatandaşların aşılama işlemleri başlıyor. Peki, Aşı randevusu nasıl alınır? MHRS ile aşı randevusu alma işlemi.

Aşı randevusu nasıl alınır? 75 yaş ve üzeri Covid aşı randevusu al - MHRS giriş

Koronavirüse karşı aşılama devam ediyor. Son Bilim Kurulu Toplantısı ardından Bakan Koca yazılı açıklamada bulundu. 75 yaş üstü vatandaşlar randevu alarak aşı olabileceklerini duyuran Bakan Koca, büyüklerimizi daha iyi koruyabileceğiz dedi. Peki, aşı randevusu nereden, nasıl alınır?

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Koronavirüs aşısı olacak 75 yaş üzeri vatandaşlar e-Nabız ya da MHRS sistemi üzerinden aşı hakları olup olmadığını sorgulamaları gerekiyor. Aşı hakkı olan vatandaşlar randevu oluşturabilecekler.

Aşı randevusu almak için MHRS üzerinden randevu oluşturmanız gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak hastane ve hekim seçimi yapabiliyorsunuz. Covid-19 aşı seçeneği ile ilgili gerekli bilgilerin doldurulması ile birlikte aşı randevusu oluşturabilirsiniz.

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