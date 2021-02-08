Aşı randevusu nasıl alınır? Adım adım koronavirüs aşı randevusu alma işlemi: MHRS - e - Devlet giriş

Koronavirüs salgınının önüne geçmek için uygulanmaya başlayan önlemlerden biri de aşılama. Risk grubundaki kişilere göre sıralanan aşılama öncelikle sağlık çalışanlarından başladı. Ardından 75 yaş üzerine geçti. Şu sıralar 75 yaş üzeri vatandaşlar için aşı randevusu almak isteyenler, aşı randevusu nasıl alınır sorusuna detaylı cevap arıyor. MHRS ve e-Devlet üzerinden alınabilen aşı randevusu alma işlemini adım adım haberimizde sıraladık.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Koronavirüs aşısı olacak 75 yaş üzeri vatandaşlar e-Nabız ya da MHRS sistemi üzerinden aşı hakları olup olmadığını sorgulamaları gerekiyor. Aşı hakkı olan vatandaşlar randevu oluşturabilecekler.

Aşı randevusu almak için MHRS üzerinden randevu oluşturmanız gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak hastane ve hekim seçimi yapabiliyorsunuz. Covid-19 aşı seçeneği ile ilgili gerekli bilgilerin doldurulması ile birlikte aşı randevusu oluşturabilirsiniz.

ADIM ADIM AŞI RANDEVUSU ALMA İŞLEMİ

MHRS veya e - Devlet sayfasını açın, ardından T.C kimlik numaranız ve şifrenizi isteyen bir ekran karşınıza çıkacak onları doldurun. Sisteme giriş yaparak aşı hakkınızın olup olmadığını sorgulamanız gerekiyor. Bir sonraki adım ise hastane ve hekim seçimi yapabiliyorsunuz.

MHRS İLE AŞI RANDEVUSU AL



E - DEVLET İLE AŞI RANDEVUSU AL



KORONAVİRÜS AŞI SIRALAMASI

Birinci aşamada sağlık kurumlarında çalışanlar aşılandı. Ardından 90 yaş üstü vatandaşların aşılanması yapıldı. Bakan Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile 75 yaş ve üstü vatandaşların aşıları randevu ile yapılmaya başlandı.

Sonrasında 65 yaş üstü bireyler aşılanacak.

İkinci aşamada öncelikli sektörler aşı olacak. Bakanlıklar, kritik görevlerdeki kişiler, cezaevleri, eğitim sektörü, gıda sektörü ve 60-64 yaş arası bireyler. Ardından 50-64 yaş arası kişiler.

Üçüncü aşamada, kronik hastalığı olan kişiler ve diğer yaş grupları.

Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlar aşılanacak.