Aşı randevusu nasıl alınır? e Nabız ve MHRS aşı randevusu alma ekranı

Koronavirüs aşılama işlemleri devam ediyor. Aşı takvimine göre yaş gruplarına ve sağlık durumlarına göre öncelikli vatandaşlar aşılanıyor. Peki, aşı randevusu nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı Aşı yapılacak grupta iseniz Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS web, MHRS mobil) veya e-Nabız üzerinden randevu alabilirsiniz” şeklinde açıklama yaptı.

Buna göre sırası gelen grupta olanlar aşı için başvuru alınacak.

Sağlık Bakanlığı aşı takvimini yayınladı. Bu takvimdeki gruplarda olanlar için paylaşımda bulunan bakanlık, randevu için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden tarih ve saat seçilerek randevu oluşturulabilecek.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı hakkı olan vatandaşlar randevu oluşturabilecekler. Aşı randevusu almak için MHRS ya da e-Nabız üzerinden randevu oluşturmanız gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak hastane ve hekim seçimi yapabiliyorsunuz. Covid-19 aşı seçeneği ile ilgili gerekli bilgilerin doldurulması ile birlikte aşı randevusu oluşturabilirsiniz.

MHRS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E-NABIZ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

COVİD 19 AŞI SIRALAMASI

Birinci aşamada sağlık kurumlarında çalışanlar aşılandı. Ardından 90 yaş üstü vatandaşların aşılanması yapıldı. Bakan Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile 75 yaş ve üstü vatandaşların aşıları randevu ile yapılmaya başlandı.

Sonrasında 65 yaş üstü bireyler aşılanacak.

İkinci aşamada öncelikli sektörler aşı olacak. Bakanlıklar, kritik görevlerdeki kişiler, cezaevleri, eğitim sektörü, gıda sektörü ve 60-64 yaş arası bireyler. Ardından 50-64 yaş arası kişiler.

Üçüncü aşamada, kronik hastalığı olan kişiler ve diğer yaş grupları.

Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlar aşılanacak.