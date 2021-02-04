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04.02.2021 - 16:06 |

Aşı randevusu nasıl alınır? MHRS - e - Devlet - e - Nabız giriş ile aşı randevusu alma işlemi

Aşı randevusu ile ilgili araştırmaya geçen vatandaşlar, nereden ve nasıl aşı randevusu alacaklarını öğrenmek istiyor. Sağlık çalışanlarının aşılanmasından sonra sıra 75 yaş üzeri vatandaşlara geldi. Daha sonra 65 yaş üzerine uygulanacak olan koronavirüs aşısı vurulmak için randevu almak şart. Peki aşı randevusu nasıl alınır? İşte MHRS - e - Devlet - e - Nabız giriş ile aşı randevusu alma işleminin detayları...

Aşı randevusu nasıl alınır? MHRS - e - Devlet - e - Nabız giriş ile aşı randevusu alma işlemi

2020 Yılının Mart ayından bugüne dek devam eden koronavirüs salgınına karşı çalışmalar hız kesmiyor. Aşılama özenle devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından aşı sıralamasında ilk olarak sağlık çalışanları yer alıyordu. Sağlık çalışanlarının aşılanması tamamlandıktan sonra sıra 75 yaş ve üzeri vatandaşlara geldi. Annesi, babası yada herhangi bir yakını 75 yaş ve üzeri olan vatandaşlar aşı randevusu almak için arayışa koyuldu. Peki aşı randevusu nasıl alınır? İşte aşı randevusu ile ilgili yapılması gerekenler...

AŞI RANDEVUSU ALMA İŞLEMİ NASIL ALINIR?

Koronavirüs aşısı olacak 75 yaş üzeri vatandaşlar e-Nabız ya da MHRS sistemi üzerinden aşı hakları olup olmadığını sorgulamaları gerekiyor. Aşı hakkı olan vatandaşlar randevu oluşturabilecekler.

Aşı randevusu almak için MHRS üzerinden randevu oluşturmanız gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak hastane ve hekim seçimi yapabiliyorsunuz. Covid-19 aşı seçeneği ile ilgili gerekli bilgilerin doldurulması ile birlikte aşı randevusu oluşturabilirsiniz.

AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN GÖRSELE TIKLAYINIZ;

Aşı randevusu nasıl alınır MHRS - e - Devlet - e - Nabız giriş ile aşı randevusu alma işlemi

 

 

 

 

 

E - DEVLET İLE AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

COVİD-19 AŞI RANDEVULARI HAKKINDA

Saygıdeğer Vatandaşımız,

Covid-19 Aşılama Programına ilk olarak Sağlık Çalışanlarımızdan başlanacaktır.

Diğer öncelikli gruplar için aşılama programı, Ulusal Basın ve Medya organları ile kamuoyuna duyurulacak ve bu duyurudan sonra randevu verilecektir.

COVİD 19 AŞI SIRALAMASI

Birinci aşamada sağlık kurumlarında çalışanlar aşılandı. Ardından 90 yaş üstü vatandaşların aşılanması yapıldı. Bakan Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile 75 yaş ve üstü vatandaşların aşıları randevu ile yapılmaya başlandı.

Sonrasında 65 yaş üstü bireyler aşılanacak.

İkinci aşamada öncelikli sektörler aşı olacak. Bakanlıklar, kritik görevlerdeki kişiler, cezaevleri, eğitim sektörü, gıda sektörü ve 60-64 yaş arası bireyler. Ardından 50-64 yaş arası kişiler.

Üçüncü aşamada, kronik hastalığı olan kişiler ve diğer yaş grupları.

Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlar aşılanacak.

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