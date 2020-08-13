Aşı ve ilaç için olumlu tablo

Tedavide kullanılan ilaçlarda iyi noktada olunduğu değerlendirilen toplantıda, aşı çalışmalarındaki son durum ve aktarılması gereken ek bütçe ele alındı. Sekiz aşı ve 10 ilaç projesini yürüten iki aşı projesinde insan deneylerine başlamaya hazırlanan Türkiye, 2021’in ilk çeyreğinde sonuca ulaşmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu başkanlığında toplandı. Toplantıya Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yetkilileri de katıldı. Koronavirüs ana gündemiyle toplanan kurulda, koronavirüsün son dönem seyri, ilaç ve aşı çalışmaları ele alındı.

Toplantıda daha önce kamuoyuna açıklanan ve virüsün tedavisinde etkin olduğu bilinen “favipiravir” isimli ilacın muadilinin Türkiye’de de üretilebildiği, yeni formül ile tedavide güçlü olabilecek bir ilaç çalışması olduğu aktarıldı.



Klinik çalışma izni



Türkiye’nin kendi sentezi ile yarattığı ve hızlıca üretmeyi hedeflediği ilaç için gereken teknik süreçlerin masaya yatırıldığı toplantıda, ilacın hızla üretime geçmesi halinde ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağı ifade edildi. Koronavirüsü yok ettiği iddia edilen Rusya’nın bulduğunu açıkladığı aşı çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler de yapılan toplantıda, Türkiye’nin yürüttüğü aşı çalışmalarının bazılarında test aşamasına gelindiği ve “klinik çalışma izni” alınma aşamasında olduğu kaydedildi.

Birçok firmanın aşıyı bulmak için “KOVID-19 Türkiye Platformu” çatısı altında yoğun çaba sarf ettiği belirtilen toplantıda, “Çalışmalar çok olumlu yönde ve hızlı ilerliyor. Yeni yılın ilk 3 ayında sonuç alınabilmesini umut ediyoruz” değerlendirmesinde bulunuldu.

Çalışmalar için bütçe ihtiyaçlarının da değerlendirildiği toplantıda, ek bütçelere ihtiyaç duyulması durumunda destek için girişimde bulunulacağı belirtildi. Toplantıdaki tespitler ve çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da bilgi verilecek.