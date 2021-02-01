Aşı yaptırmak isteyenler artışta

Salgın aylardır gündemin ilk maddesi, gerek klasik medyada gerekse sosyal medyada bu konuda inanılmaz yoğun bir bilgi trafiği var. Elbette bu kadar yoğun trafik içinde gerçekten uzak bilgiler, şahsi yorumlar da havada uçuşuyor. Her tür paylaşım öylesine argümanlar ile destekleniyor ki doğru ile yanlışı ayırt etmek için bile belli bir bilgi seviyesine ihtiyaç var. Vatandaşların %55’i doğru ve yanlış haberleri ayırt etmekte zorlandıklarını belirtiyorlar. Bu da mücadelede doğru adımların atılmasını, daha az enerji ile daha çok olumlu sonuç alınabilmesini zorlaştırıyor. Ve maalesef aynı noktaya çok daha fazla kayba uğrayarak varmamıza yol açıyor.

Ama yine de, her şeye rağmen adım adım ilerliyoruz. Aşı konusunda süreç ilerledikçe taşlar yerine oturmaya başladı. Aşı yaptırırım diyenlerin oranı yeniden %53 seviyesine yükseldi. Aşıya karşı olanların oranında büyük bir değişiklik yok ancak bu konuda kararsız olanların yaklaşık dörtte biri rahatlamış ve aşı yaptırma kararı almış görünüyor. Her ne kadar çoğunluk kendisi için aşı yaptırma yönünde kanaat belirtse de konu aşıyı başkasına tavsiye eder misin noktasına geldiğinde daha çekimser bir tutum sergiliyor. Aynı şekilde aşı karşıtı tavsiye yapanların oranı da aşı yaptırmam diyenlerin yarısından da az. Yüksek ihtimalle başkasına tavsiye etmek ya da etmemek büyük bir sorumluluk olarak algılanıyor ve bu kararın herkesin kendisinin vermesi gereken bir karar olduğu düşünülüyor.

Aşı yaptırmam diyenlerin oranı yaklaşık beşte bir, bu kesim hiç aşı yaptırmasa dahi geri kalan beşte dört aşılanabilse toplumsal bağışıklık yolunda büyük bir mesafe kaydetmiş olacağız. Baharın veya en azından yazın salgından kurtulduğumuz mevsimler olmasını dilerim.