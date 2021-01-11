Aşılar için son bir hafta! İlk kez CNN TÜRK'te ekrana geldi

Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde "hastanelerde aşı uygulama odası oluşturulması" hakkında il sağlık müdürlüklerine gönderilen resmi yazı kapsamında aşı odaları hazırlanmaya başlandı. Genelgede, hastane yatak sayılarına göre bulundurulması gereken aşı odası sayısı belirtiliyor. 1000 yatağın üzerindeki hastanelerde en az 25 aşı odası bulundurulması gerekiyor.

Aşı odaları, hastaların birbiriyle temasını önleyecek şekilde, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlanıyor. Hastaneye aşı için gelen kişiler, baştan itibaren güvenlik görevlileri ve yönlendirme elemanları tarafından diğer hastalarla temas etmeden aşı odalarına yönlendirilecekler.

Hastalar gelmeden önce e-Nabız veya Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden aşı hakları olup olmadığını öğrenebilecek ve aşı hakları varsa randevu oluşturabilecekler. İster aile sağlığı merkezlerinden ister hastanelerden bu randevuyu alabilecekler.

Randevusunu oluşturduktan sonra hastaneye gelenler, aşı odalarına teker teker alınarak muayene edilecek. Gelenlerin daha önceki hastalıklarına dair öyküsü, alerjisinin olup olmadığı, özellikle aşı bileşenine ait alerji öyküsünün olup olmadığı sorgulanacak. Ateşli bir hastalığının olup olmadığı, aşı olmasına engel bir durum olup olmadığı aydınlatılacak. Eğer aşı olması için bir engel yoksa aşılanacak.

Aşılananların en az 15 dakika hastanede kalmasının planlanıyor. Olası bir yan etki durumunda müdahale edilmesi amacıyla aşı odalarının yanında müdahale odaları da hazır olacak. Müdahale odalarında, acil durumda müdahale edilmesi için her türlü teçhizat ve ilaç bulundurulacak.

KRİTİK KABİNE TOPLANTISI ÖNCESİ ÇARPICI AÇIKLAMA

CNN TÜRK muhabiri Duygu Ayaz Bayram bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı öncesi aşı çalışmalarıyla ilgili son bilgileri aktardı. Bayram şu açıklamalara yer verdi;

Koronavirüs başlığıyla ilgili bir diğer önemli başlık ise; şüphesiz ki aşı çalışmaları. Çin'den gelen Sinovac aşısı Türkiye'de inceleniyor. Henüz incelemeler tamamlanmadı. İncelemelerle ilgili de aşıdaki toksikoloji incelemelerinin sonucuyla ilgili gelinen aşamada son durum ne? Şüphesiz ki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kabinesi'ne bu durumun da aktarılacağını söyleyebiliriz.

Aşıyla ilgili yapılan organizasyon da aslında Sağlık Bakanı tarafından aktarılacak. Bu kapsamda özellikle biliyoruz ki gelen ilk etapta 3 milyon gelen aşının ilk olarak sağlık çalışanlarına kullanılacağını biliyoruz. Yani aşının incelemesinin yapılmasının ardından tüm Türkiye'ye aşı gönderilecek ve sonrasında Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği bir organizasyonda öncelikle sağlık çalışanları ardından da belirlenen aşı stratejisindeki kişilere göre de bu aşılama faaliyeti başlatılacak.

1 hafta sonra başlanması bekleniyor. Ancak önemli burada da incelemenin sonuçlanması ve bu sonuçlanmanın ardından Sağlık Bakanlığı aşıyla ilgili takvimlendirmeye başlayacak. İşte tüm bunlar da detaylı olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kabinesi'ne aktarılacak.