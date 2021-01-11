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11.01.2021 - 10:13 | | AA

Aşılar ile ilgili son dakika gelişmesi! TIR'lara yükleniyor

Gelen son dakika haberine göre; Sinovac tarafından üretilen CoronaVac aşıları, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarlarından dağıtım yapılmak üzere TIR'lara yükleniyor.

Aşılar ile ilgili son dakika gelişmesi! TIR'lara yükleniyor

CNN TÜRK muhabiri Duygu Ayaz Bayram bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı öncesi aşı çalışmalarıyla ilgili son bilgileri aktardı. Bayram şu açıklamalara yer verdi;

Koronavirüs başlığıyla ilgili bir diğer önemli başlık ise; şüphesiz ki aşı çalışmaları. Çin'den gelen Sinovac aşısı Türkiye'de inceleniyor. Henüz incelemeler tamamlanmadı. İncelemelerle ilgili de aşıdaki toksikoloji incelemelerinin sonucuyla ilgili gelinen aşamada son durum ne? Şüphesiz ki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kabinesi'ne bu durumun da aktarılacağını söyleyebiliriz.

Aşıyla ilgili yapılan organizasyon da aslında Sağlık Bakanı tarafından aktarılacak. Bu kapsamda özellikle biliyoruz ki gelen ilk etapta 3 milyon gelen aşının ilk olarak sağlık çalışanlarına kullanılacağını biliyoruz. Yani aşının incelemesinin yapılmasının ardından tüm Türkiye'ye aşı gönderilecek ve sonrasında Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği bir organizasyonda öncelikle sağlık çalışanları ardından da belirlenen aşı stratejisindeki kişilere göre de bu aşılama faaliyeti başlatılacak.

1 hafta sonra başlanması bekleniyor. Ancak önemli burada da incelemenin sonuçlanması ve bu sonuçlanmanın ardından Sağlık Bakanlığı aşıyla ilgili takvimlendirmeye başlayacak. İşte tüm bunlar da detaylı olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kabinesi'ne aktarılacak.

 

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