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05.08.2020 - 12:28 | | İHA

Asılı kaldı! Kocaeli'de akılalmaz kaza

Kocaeli’nin Derince ilçesinde önünde aniden duran araçlara çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı TIR, çarptığı beton bariyerlerin üzerinde asılı kaldı. Sürücü ise yara almadan kurtuldu.

Asılı kaldı! Kocaeli'de akılalmaz kaza

Kaza sabah saatlerinde Derince D-100 karayolu Çenesuyu mevkisi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eren S. idaresindeki DAF marka 41 F 6029 plakalı TIR, D-100 İstanbul istikametinde seyir halinde ilerlediği sırada önündeki araçlar aniden durdu. Duran araçlara çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırdığı TIR, refüjdeki beton bariyerlere çarparak bariyerlerin üzerinde asılı kaldı. Sürücünün yara almadığı kazada TIR'ın asılı kaldığını gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.

Kaza yapan TIR, D-100 karayolunda iki şeridin trafiğe kapanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, başka bir kaza olmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Bariyerde asılı kalan TIR, olay yerine gelen çekici ile yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı

Kartal Aydos'ta orman yangını!Son dakika gelen habere göre; İstanbul Aydos'da ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri yangını 1 saatte kontrol altına aldı.
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