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17.03.2020 - 16:33 | | İHA

Asılsız ‘corona virüs’ mesajı gönderdi! O memur açığa alındı

Adana’da basın mensuplarına ve vatandaşların cep telefonuna "Yaptırmış olduğunuz tahlil sonuçlarında pozitif bulgulara ulaşılmıştır" mesajı gönderdiği belirlenen memur açığa alındı.

Asılsız ‘corona virüs’ mesajı gönderdi! O memur açığa alındı

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, 17.03.2020 tarihinde +90 850 302 22 36 no’lu hattan bazı basın kuruluşları ve vatandaşlara, “Sayın K.K.A., daha önce yaptırmış olduğunuz tahlil sonuçlarında pozitif bulgulara ulaşılmıştır. Adana Şehir Hastanesinde 1. katta bulunan laboratuvarda Dr. S.D. Bey ile görüşmeniz gerekmektedir” mesajı gönderildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Yapılan araştırmalar sonucunda gönderilen mesajın asılsız olduğu tespit edilmiş, konuyla ilgili olarak mesajı gönderdiği tespit edilen Çukurova İlçe Müftülüğünde görevli memur A.T. hakkında Çukurova Kaymakamlığı tarafından soruşturma açılmış ve şahıs açığa alınmıştır. Ülkemiz son derece hassas bir süreçteyken vatandaşlarımızdan; sosyal medyada paylaşılan, bilgi kirliliğine sebep olan ve gerçek olmayan belge ve haberlere itibar etmemelerini, resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları ve uyarıları dikkate almalarını ve haber kaynakları konusunda dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz" denildi.

İtalya'da karantinadaki Türk gençlerden corona virüs videosuİtalya'da yaşayan Türk gençler, internetten organize olarak corona virüse karşı 'İtalya'da size bir mesajımız var' başlığıyla sosyal medyadan bir video yayınladı. Ailelerine iyi oldukları mesajı veren gençler, corona virüse karşı alınması gereken tedbirleri de anlattı.
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